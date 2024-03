Tamil Nadu: धक्कादायक! पक्षाने तिकीट नाकारल्याने एमडीएमकेच्या खासदाराचा आत्महत्येचा प्रयत्न; चार दिवसांनी मृत्यू

MP Ganeshamoorthy dies by suicide over denial of party ticket : एमडीएमकेचे (वायको पक्ष) इरोडचे खासदार गणेशमूर्ती यांना पक्षाने तिकीट नाकारल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरू होते. आज त्यांचा मृत्यू झाला.