Fitness Mantra: रिकाम्या पोटी चुकूनही करू नका या गोष्टींचे सेवन, आरोग्याला होईल मोठे नुकसान

Foods to Avoid Eating on an Empty Stomach: निरोगी राहण्यासाठी नाश्ता करणे खूप महत्वाचे आहे. तुमच्या डेली अॅक्टिव्हीटीवर प्रभाव टाकणारा हा ऊर्जेचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. तुमच्या ऑफिसमध्ये फील्ड वर्क असो किंवा डेस्क वर्क, जे लोक नाश्ता न करता घरातून निघून जातात ते त्यांच्या कामावर नीट लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. एवढेच नाही तर सकाळी रिकाम्या पोटी घरातून बाहेर पडणे आरोग्याच्या अनेक समस्यांना आमंत्रण देऊ शकते. या गोष्टी जाणणारे आणि समजणारे लोक सकाळी रिकाम्या पोटी घरातून बाहेर पडण्याची चूक करत नाहीत. पण बऱ्याच वेळा वेळे अभावी किंवा आळशीपणामुळे लोक सकाळी रिकाम्या पोटी काहीही खातात. तुम्हाला माहीत आहे का की असे केल्याने तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचू शकते? अशा अनेक हेल्दी गोष्टी आहेत, ज्या रिकाम्या पोटी खाल्ल्याने आरोग्याला फायद्याऐवजी नुकसान होते. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.