Chardham Yatra Registration : चारधाम यात्रेसाठी अशी करा नाव नोंदणी, आजपासून ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुरू

How to Do Registration Online for Chardham Yatra : उत्तराखंडमधील चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया आजपासून (१५ एप्रिल) सुरू झाली आहे. सोमवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून यात्रेकरूंना वेबसाइट, ॲप, व्हॉट्सॲप आणि टोल फ्री क्रमांकावर नोंदणी करता येणार आहे.