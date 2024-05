Gemstones : तुमच्या राशीनुसार हे रत्न धारण करा, भाग्य उजळेल, आर्थिक भरभराट होईल, जाणून घ्या

wear gems according to your zodiac sign : सनातन धर्मात ज्योतिषशास्त्राला खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. कुंडलीतील ग्रह-नक्षत्र, दशा, महादशा, योग, करण इत्यादींची स्थिती पाहून ज्योतिष शास्त्र व्यक्तीचे भविष्य ठरवते. कुंडलीत काही दोष असल्यास किंवा कोणताही ग्रह कमजोर झाल्यास व्यक्तीला जीवनात कठीण प्रसंगातून जावे लागू शकते.