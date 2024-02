Rajyasabha Election : कर्नाटकात कॉंग्रेसने फोडले भाजपचे २ आमदार; भाजपच्या कोट्याधीश उमेदवाराचा पराभव

Karnataka deputy chief minister D K Shivakumar with newly-elected Congress Rajya Sabha MPs Syed Naseer Hussain, GC Chandrashekar, Ajay Makhan and others, at Vidhana Soudha in Bengaluru on Tuesday. (PTI)