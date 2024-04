अमिताभ बच्चन झाले ‘अलिबाग’वासी! खरेदी केली १० कोटींची जमीन; आणखी एक आलिशान बंगला बांधणार

Amitabh Bachchan has bought a 10,000 sq ft land parcel in Alibaug, near Mumbai, for ₹10 crore