Loksabha Election : ‘वंचित’चे प्रकाश आंबेडकर, महादेव जानकरांना मिळालं नवं निवडणूक चिन्ह

Loksabha Election 2024 : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आज लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचं वाटप करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह वाटप केलेल्या उमेदवारांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि अकोला लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) व परभणीतील महायुतीचे उमेदवार महादेव जानकर यांचा समावेश आहे. प्रकाश आंबेडकर यांना प्रेशर कुकर तर महादेव जानकर (Mahadev jankar( यांना शिट्टी हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं आहे. (Prakash Ambedkar and Mahadev jankar get new election symbols)