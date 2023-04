Relationship Tips: आता नातं टिकणार नाही असं दिसतंय? तर या ५ मार्गांनी करा गुडबाय

Tips to Say Goodbye in a Relationship: जबरदस्तीने नाते जोडणे किंवा नको असलेले नाते टिकवणे हे सर्वात कठीण काम आहे. याचा तुमच्या सोशल प्रेजेंस, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. जे लोक तणावग्रस्त असतात ते आनंदी लोकांपेक्षा जास्त आजारी असतात. म्हणूनच हे महत्वाचे आहे की जेव्हा तुम्हाला हे समजते की तुम्ही नाते पुढे चालू ठेवू शकणार नाही, तेव्हा पुढे जाण्यास हरकत नाही. तुम्हाला मदत करण्यासाठी, येथे ५ एक्सपर्ट टिप्स आहेत, जे तुम्हाला ब्रेकअपमध्ये मदत करतील.