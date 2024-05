IITमध्ये शिकणाऱ्या ११५ विद्यार्थ्यांनी केली आत्महत्या; २० वर्षातली धक्कादायक आकडेवारी जाहीर

It was the death of IIT Bombay student Darshan Solanki on February 12, 2023 which prompted Singh to file an RTI application, seeking data on the deaths of IITians across the country over the past 20 years. (HT PHOTO)