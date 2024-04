Heat wave Care: शहरात पसरलीये उष्‍णतेची लाट, सुरक्षित राहण्‍यासाठी या महत्त्वपूर्ण गोष्टी लक्षात ठेवा!

keep these important things in mind to stay safe in heat wave ( Rahul Raut/HT file photo )