Indore Temple Accident: इंदूर दुर्घटनेतील मृतांची संख्या ३५ वर; १८ भाविक जखमी

People fall in well in temple : इंदूर शहरातील बेलेश्वर मंदिरातील दुर्घटनेत मृतांचा आकडा वाढला आहे. तब्बल ३५ भाविक या दुर्घटनेत ठार झाले असून १८ जन जखमी झाले आहेत. जुन्बाया विहिरीचे छत कोसळल्याने ही दुर्घटना घडली. त्यावर उभे असलेले तब्बल ४० हून ३० लोक विहिरीत पडले. त्यातील १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे.