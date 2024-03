Mumbai Coastal Road: मुंबईतील कोस्टल रोड अखेर खुला! किती आहे वेग मर्यादा, कोणत्या वाहनांना बंदी? वाचा सविस्तर

A view of the Mumbai Coastal Road project, which will be inaugurated on March 11, from Haji Ali, Mahalaxami. ( Bhushan Koyande/HT Photo )