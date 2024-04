NOTA : 'नोटा'ला सर्वाधिक मतं मिळाल्यास पुन्हा निवडणूक होणार?; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडं लक्ष

PIL in Supreme Court : एखाद्या मतदारसंघात नोटा (None Of The Above - NOTA) ला सर्वाधिक मतं पडल्यास, तिथली निवडणूक रद्द करून पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितलं आहे.