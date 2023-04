Summer Skin Care: उन्हात गेल्यावरही काळी पडणार नाही त्वचा, फक्त लक्षात ठेवा या गोष्टी

Things to Avoid Skin Getting Dark in Summer: उन्हाळ्यात त्वचेची अधिक काळजी घ्यावी लागते. या ऋतूत घाम येणे, अतिरिक्त तेल यासारख्या त्वचेशी संबंधित समस्या खूप त्रासदायक असतात. यामुळेच या ऋतूत अधिक काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. त्वचेची काळजी न घेतल्यास ती काळी पडू लागते. आज आम्ही तुम्हाला स्किन केअरच्या काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगत आहोत ज्यामुळे तुम्हाला त्वचा काळवंडणे टाळता येईल.