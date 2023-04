Carrot for Hair: केसांवर जादूसारखं काम करते गाजर, अशा प्रकारे लावल्यास दिसेल इन्स्टंट रिझल्ट

How to Apply Carrot on Hair: चेहऱ्याप्रमाणेच केसांचीही अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागते. केसांची काळजी न घेतल्यास ते सहज निर्जीव होऊ शकतात. त्यामुळे केस गळणे, कोरडेपणा अशा अनेक समस्या उद्भवू शकतात. याशिवाय केसांचा पोतही बिघडू लागतो. परिणाम केस खूप पातळ होतात. केसांची निगा राखण्यासाठी बाजारात अनेक तेल, शॅम्पू आणि कंडिशनर उपलब्ध आहेत. तसं तुम्ही घरी उपलब्ध असलेल्या गोष्टींचा वापर करून हेअर केअर रूटीन फॉलो करु शकता. उन्हाळ्यात बाजारात केशरी गाजर मिळतात. हे गाजर आरोग्यासोबतच केसांसाठीही फायदेशीर आहे. ते केसांवर कसे लावायचे ते येथे जाणून घ्या