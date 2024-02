Mindful Parenting: माइंडफुल पेरेंटिंग आणि स्कूलिंग म्हणजे काय? जाणून घ्या सोपा मार्ग!

What is Mindful Parenting and Schooling: मुले कच्ची मातीसारखी असतात, पालकांनी पाया घातला आहे आणि शिक्षकांनी त्यांना मजबूत भविष्यासाठी आकार दिला आहे, त्यांना त्यांच्या जास्तीत जास्त क्षमतेच्या दिशेने ढकलले आहे आणि त्यांच्यातील प्रतिभा वाढविण्यासाठी आणि परिष्कृत करण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. मुले शाळेत शिक्षण आणि सहानुभूती, आदर, आणि घरी आज्ञाधारक माध्यमातून सहकार्य, नैतिकता, आणि भावनिक नियम आवश्यक कौशल्ये शिकतात. विद्यार्थ्यांना आत्मज्ञान प्राप्त करण्यात मदत करण्यासाठी जागरूक पालकत्व आणि शालेय शिक्षणाच्या महत्वाबद्दल ड्रीमटाइम लर्निंग स्कूलच्या संस्थापक श्रीमती लीना अशर यांच्याकडून सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.