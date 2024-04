Summer Skin Care: उन्हाळ्यात चेहऱ्यावर लाल रॅशेस दिसतायत? आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा या पद्धती

Tips to Get Relief From Rashes in Summer: उन्हाळ्याच्या दिवसात कडक उन्हामुळे त्वचेच्या अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवू शकतात. कडक उन्हामुळे होणारी एक सामान्य समस्या म्हणजे पुरळ किंवा रॅशेस. बहुतेक लोकांना उन्हात बाहेर पडताच लाल पुरळ उठू लागते. असे मानले जाते की हे घामामुळे असू शकते. अशा परिस्थितीत त्वचेची चांगली काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे. जर तुम्हाला उन्हामुळे रॅशेस येत असतील तर त्यापासून आराम मिळण्यासाठी तुम्ही ताबडतोब काही पद्धतींचा अवलंब करावा, ज्यामुळे तुम्हाला आराम मिळेल. जाणून घ्या या पद्धती कोणत्या आहेत.