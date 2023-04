IPL 2023 : आयपीएल सामने पाहायला जाणाऱ्या प्रेक्षकांना कडक इशारा, ‘या’ पोस्टर्सवर बंदी

No CAA NRC Protest IPL 2023 : आयपीएल सामन्यादरम्यान प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) यांना विरोध करणारे पोस्टर झळकवण्याची (No CAA NRC Protest during ipl) परवानगी दिली जाणार नाही.