Thane Crime : ठाण्यात स्वामीनारायण मंदिरापुढे झालेल्या गायीच्या मृत्यूप्रकरणी मालकावर गुन्हा

FIR against caretaker for cow's death in Thane : ठाण्यात गेल्या महिन्यात स्वामी नारायण मंदीरा समोर एका गायीचा मृत्यू झाला होता. या गायीचा मृत्यूप्रकरणी नवी मुंबईत गाईच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या आधारे, शुक्रवारी वाशी पोलिस ठाण्यात कलम ४२९ (हत्ती, उंट, घोडा, खेचर, म्हैस, बैल, गाय किंवा बैल यांना विष देऊन मारणे, अपंग करणे किंवा निरुपयोगी करणे) अन्वये एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.