Mumbai Pune expressway : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेने प्रवास करताय? शनिवारी व रविवारी 'या' वेळेत दोन तासांचा मेगा ब्लॉक

two hour traffic block on the Mumbai Pune expressway : राज्यातील सर्वाधिक व्यस्त महामार्ग असणाऱ्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. त्यामुळे जर आज शनिवारी आणि उद्या रविवारी या महामार्गाने जर तुमच्या प्रवासाचे नियोजन असेल तर या मार्गावरच्या वाहतुकीसंदर्भात अपडेट जाणून घ्या. या मार्गावर गॅन्ट्री बसवण्याच्या कामासाठी दोन दिवस सकाळी १०.३० ते १२.३० या वेळेत या मार्गावरची वाहतूक ही बंद राहणार आहे. या काळात येथील वाहतूक ही वळवण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) दिली आहे.