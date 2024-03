Yoga Mantra: उन्हाळ्यात रोज करा ही योगासनं, राहाल कूल आणि उत्साही

Yoga Poses To Stay Cool And Energized in Summer: उन्हाळा सुरू झाला असून, आहारापासून व्यायामापर्यंत गोष्टींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. उन्हाळा सुरु झाला की तापमान वाढू लागते. त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर सुद्धा होत असतो. शरीराचे तापमान वाढते. शिवाय या काळात सुस्ती येते, खायची इच्छा कमी होते. अशा वेळी या हवामानात फ्रेश आणि उत्साही राहण्यासाठी तसेच शरीर थंड ठेवण्यासाठी तुमच्या रुटीनमध्ये काही योगासनांचा समावेश करू शकता. गरम हवामानात थंड, शांत आणि उत्साही राहण्याचा ते मदत करतील. उन्हाळ्यात कोणते योगासन करावे हे जाणून घ्या.