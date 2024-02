International Mother Language Day 2024: का साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन २०२४ थीम (International Mother Language Day 2024 Theme)

दरवर्षी हा दिवस साजरा करण्यासाठी वेगवेगळी थीम ठरवली जाते. यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाची थीम आहे - बहुभाषिक शिक्षण - शिक्षण आणि आंतरपिढी शिक्षणाचा आधारस्तंभ. (Multilingual education is a pillar of learning and intergenerational learning)