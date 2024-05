On This Day: आजच्या दिवशी रैनाने टी-२० क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला, अशी कामगिरी करणारा पहिलाच भारतीय

On This Day In 2010: भारताचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना (Suresh Raina) हा वेगवान फलंदाजी आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणासाठी ओळखला जात असे. रैना हा भारतीय संघातील अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू होता. मात्र, आता तो आयपीएलमध्ये (IPL) कॉमेंट्री करताना दिसतो. रैनाने १५ ऑगस्ट २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. मात्र, आजच्या दिवशी २०१० मध्ये रैनाने आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये शतक झळकावले होते. अशी कामगिरी करणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला.