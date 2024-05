Akshaya Tritiya 2024 : अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी चुकूनही या वस्तू खरेदी करू नका, नाहीतर आयुष्यभर घरात दारिद्र्य राहील

do not buy these things on akshaya tritiya : अक्षय्य तृतीयेचा दिवस अतिशय शुभ मानला जातो. दिवाळीप्रमाणेच हा सणालाही खूप महत्व आहे. हा दिवस देवी लक्ष्मी आणि भगवान श्री हरी विष्णूच्या पूजेला समर्पित आहे. यावेळी अक्षय्य तृतीयेचा सण १० मे २०२४ रोजी साजरा केला जाणार आहे.