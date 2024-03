Tamil Nadu: धक्कादायक! पक्षाने तिकीट नाकारल्याने एमडीएमकेच्या खासदाराचा आत्महत्येचा प्रयत्न; चार दिवसांनी मृत्यू

MP Ganeshamoorthy dies by suicide over denial of party ticket : देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. पक्षातर्फे उमेदवारी देत असतांना उमेदवारी न मिळाल्याने अनेक इच्छुक नाराज होत आहेत. दरम्यान, तामीळनाडू येथील एमडीएमकेच्या खासदार खासदार ए गणेश मूर्ती यांनी तिकीट न मिळाल्याने टोकाचे पाऊल उचलत रविवारी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरू असतांना आज गुरुवारी चार दिवसांनंतर त्यांची प्राणज्योत मालवली.