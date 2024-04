lightning : वादळी पावसात वीज अंगावर पडू नये म्हणून काय काळजी घ्याल? हे उपाय करून राहा सुरक्षित

What should be done to avoid lightning? : राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. एकीकडे उष्णतेची लाट आणि दुसरीकडे वादळी वारे, वीजांचा कडकडाटासह पाऊस होत आहे. काही जिल्ह्यात वीज कोसळून नागरिकांचा मृत्यू देखील झाला आहे. राज्यात दरवर्षी वीज कोसळून नागरिकांचा आणि जनावरांचा मृत्यू होत असतो. त्यामुळे वादळी वारे सुरू असतांना बाहेर पडणे टाळावे. मात्र, तुम्ही जर बाहेर असाल आणि वादळी वारे होत असल्यास वीज अंगावर पडू नये याची काळजी घेणे गरजेचे असते. तसेच वीज कोसळण्याची लक्षणे काय याची देखील माहिती असणे गरजेचे आहे.