मुंबईत गिरगावमध्ये नोकरीची संधी; पण मराठी लोकांनी येऊ नये, महिला HR च्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचा संताप

गुजरातच्या एका फ्रीलान्स एचआर रिक्रूटरने ग्राफिक डिझायनरच्या पदासाठी मुंबईत नोकरीची तिच्या लिंक्डइन प्रोफाईलवर एक जाहिरात शेअर केली होती. पण धक्कादायक बाब म्हणजे या जाहीरातीमध्ये तिने "येथे मराठी लोकांचे स्वागत नाही" (Marathi people are not welcome here ) असे लिहिले होते. या सगळ्या प्रकारामुळे नेटकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.