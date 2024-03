Ajinkyatara leopard news : खळबळजनक! अजिंक्यतारा किल्ल्यावर आढळला बिबट्याचा व तरुणीचा मृतदेह

dead body of girl and leopard found on ajinkyatara fort : सातारा येथील किल्ले अजिंक्यताऱ्यावरील दक्षिण दरवाजापासून काही अंतरावर एका झाडावर बिबट्याचा तर झाडाखाली मुलीचा सडलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. मृत मुलगी ही सातारा तालुक्यातील आहे. प्राथमिक तपासात या तरुणीने आत्महत्या केली असून, ती एक महिन्यापासून बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे.