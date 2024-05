World Thalassemia Day 2024: का साजरा केला जातो जागतिक थॅलेसेमिया दिन? जाणून घ्या या दिवसाचा इतिहास आणि यंदाची थीम

जागतिक थॅलेसेमिया दिन २०२४ ची थीम

दरवर्षी जागतिक थॅलेसेमिया दिन साजरा करण्यासाठी एक विशेष थीम ठेवली जाते. या वर्षीची थीम 'सक्षम जीवन, प्रगती स्वीकारणे: सर्वांसाठी समान आणि सुलभ थॅलेसेमिया उपचार' (Empowering Lives, Embracing Progress: Equitable and Accessible Thalassaemia Treatment for All) अशी आहे.