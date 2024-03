Khas-Khas Benefits: खूप उपयुक्त आहे बारीक दिसणारी खसखस, याचे उपयोग आणि फायदे माहीत आहेत का?

Use and Benefits of Khas Khas: किचनमध्ये अनेक पदार्थ, थंडाईमध्ये खसखस वापरले जाते. होळीच्या काळात बनवले जाणारे थंडाई, गुजियामध्ये खसखस आवर्जून टाकली जाते. उत्तर प्रदेशात होळीच्या दरम्यान याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात असला तरी ऐरवी सुद्धा मसाल्यामध्ये खसखस वापरली जाते. खसखस एक असा मसाला आहे, ज्याचे छोटे दाणे जेवणाची चव दुप्पट करतात. या बिया सुगंधी असून शरीराला थंडावा देतात. ते सरबत, रस आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये वापरले जाते. हलवा, खीर आणि बर्फी इत्यादी व्यतिरिक्त ब्रेड, केक यासारख्या बेक्ड गोष्टींमध्ये देखील याचा वापर केला जातो. गोड पदार्थांव्यतिरिक्त भाज्यांच्या ग्रेव्हीमध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो. तुम्ही तुमच्या आहारात ते कोणत्या प्रकारे वापरू शकता ते येथे जाणून घ्या.