International No Diet Day: का साजरा केला जातो इंटरनॅशनल नो डाएट डे, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

History and Significance of International No Diet Day: शरीराचे अवास्तव प्रकार, मासिकांमध्ये मॉडेल्सचे फोटोशॉप केलेले फोटो आणि शरीराचा अशक्य दर्जा प्राप्त करणे ही काही कारणे आहेत, ज्यामुळे तरुणांमध्ये खाण्यापिण्याच्या विकारांचे प्रमाण वाढत आहे. समाजाने विशिष्ट शरीरप्रकार आदर्श ठरवला आहे आणि म्हणूनच तो इतर कोणत्याही शरीरप्रकाराला नाकारतो. त्यामुळे शरीरातील सकारात्मकता कमी झाली असून, त्याचा परिणाम जगातील तरुणांच्या नैतिकतेवर झाला आहे. त्यामुळे शरीरातील सकारात्मकता पुन्हा प्रस्थापित व्हावी, यासाठी दरवर्षी इंटरनॅशनल नो डाएट डे साजरा केला जातो. हा दिवस पाळण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. दरवर्षी ६ मे रोजी इंटरनॅशनल नो डाएट डे (international no diet day) साजरा केला जातो. हा खास दिवस साजरा करताना येथे काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.