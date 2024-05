Eye Care Tips: उष्णतेमुळे डोळ्यात जळजळ होते का? आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा हे उपाय

Tips to Get Relief From Irritated Eyes: उन्हाळ्याच्या हंगामात तीव्र उन्हामुळे बहुतेक लोकांना डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू शकतात. बहुतेक लोकांना या काळात डोळ्यांची जळजळ, खाज आणि डोळे लाल होणे या समस्यांचा सामना करावा लागतो. डोळ्यांच्या थकव्यामुळे काहींना डोळे दुखण्याचाही त्रास होतो. डोळ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही काही घरगुती वस्तू वापरू शकता. या पद्धतींचा अवलंब केल्याने तुम्हाला डोळ्यांच्या समस्यांपासून त्वरित आराम मिळेल. उन्हाळ्यात डोळ्यांची जळजळ कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावे हे जाणून घ्या.