Vada Pav ranking : मुंबईचा वडापाव जगात भारी! जगातील प्रसिद्ध सँडविचच्या यादीत पटकावला 'हा' क्रमांक

Vada Pav Ranked 19th Best Sandwich in the world : जगभरातील प्रसिद्ध सँडविचेसची यादी नुकीतीच प्रसिद्ध करण्यात आली असून या यादीत मुंबईच्या वडापावणे १९ वे स्थान मिळवले आहे.