International No Diet Day 2024: कुटूंब आणि मित्रांसोबत जेवणाचा आनंद घेण्याचे आहेत हे फायदे!

Benefits of Happy Meal With Family and Friends: दरवर्षी ६ मे रोजी इंटरनॅशनल नो डाएट डे साजरा केला जातो, ज्यामुळे आदर्श शरीर मानके मोडून शरीराच्या विविधतेचा स्वीकार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले जाते. जेव्हा आपण अशा जगात वाढतो जे केवळ एका प्रकारचे शरीर स्वीकार करते आणि इतर सर्व प्रकारांना नाकारलं जातं, तेव्हा आपण अशा व्यक्ती बनतो ज्यांना स्वतःच्या शरीराचा स्वीकार नसतो, आपण काय खातो याबद्दल अत्यंत जागरूक असतो आणि सहसा खाण्याच्या विकारांना सामोरे जावे लागते. तथापि स्वतःकडे पाहण्याचा हा निरोगी मार्ग नाही. आपण जसे आहोत तसे आपण स्वत:ला आत्मसात केले पाहिजे. शरीराची सकारात्मकता, शरीरातील विविधता पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि वजन भेदभाव आणि बॉडी शेमिंग संपविण्यास मदत करण्यासाठी दरवर्षी इंटरनॅशनल नो डाएट डे साजरा केला जातो. शरीराचा विशिष्ट प्रकार मिळवण्यासाठी लोकांना त्यांच्या डाएटमधून एक दिवस सुट्टी घेण्याचे आणि त्यांना आवडणारे आनंदी जेवण घेण्याचे आवाहन देखील केले आहे.