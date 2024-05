Best Way for Navigating MBA and PGDM Landscape: व्‍यावसायिक शिक्षणाच्‍या विकसित होत असलेल्‍या युगामध्‍ये संभाव्‍य विद्यार्थ्‍यांमध्‍ये ऑनलाइन एमबीए किंवा पीजीडीएम करावे की ऑन-कॅम्पस प्रोग्राम याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. प्रत्‍येक मार्ग विशिष्‍ट फायदे देण्‍यासह विविध व्‍यक्‍तींना आवाहन करतो. तुमच्‍या करिअरमधील महत्त्वाकांक्षा व जीवनशैलीला अनुसरून सर्वोत्तम मार्ग निर्धारित करण्‍यास मदत करण्‍यासाठी ऑनलाइन आणि ऑन-कॅम्‍पस एमबीए किंवा पीजीडीएम प्रोग्राम्‍सच्‍या बारकाव्‍यांबाबत येथे जाणून घ्या. पीजीडीएम ऑनलाइन प्रोग्राम एसपीजेआयएमआर, भारतचे अध्यक्ष तथा ऑपरेशन्‍स अँड सप्‍लाय चेन अँड क्‍वॉन्टिटेटिव्‍ह मेथड्सचे प्रोफेसर देबमल्‍या चॅटर्जी यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.