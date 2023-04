Video : आरसीबीचे दिग्गज एकत्र; प्रेक्षकांच्या साक्षीनं थिरकला गेल

RCB inducts AB de Villiers and Chris Gayle into Hall Of Fame : रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) संघानं आपले दोन दिग्गज माजी खेळाडू एबी डीव्हिलीयर्स आणि ख्रिस गेल यांचा आरसीबीच्या 'हॉल ऑफ फेम' यादीत समावेश केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरसीबीचे सर्व दिग्गज खेळाडू नुकतेच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर एकत्र आले होते. प्रेक्षकांनी यावेळी सर्वांचं जोरदार स्वागत केलं. आरसीबीचा कर्णधार विराट कोहली यानं इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.