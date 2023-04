Sandeep Sharma : धोनीला ३ चेंडूत ६ धावा करू न देणारा संदीप शर्मा कोण आहे? जाणून घ्या

ms dhoni- Sandeep Sharma : शेवटच्या षटकांमध्ये जेव्हा धोनी क्रीजवर असतो तेव्हा संपूर्ण दबाव हा विरोधी संघावर असतो. केवळ विरोधी संघाचे चाहतेच नाही तर गोलंदाज (ms dhoni vs Sandeep Sharma last over) आणि त्याचा संघही ९९% पराभव स्वीकारतात, पण विरोधी संघ जिंकला तर तो चमत्कारापेक्षा कमी नसतो.