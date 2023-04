Dhruv Jurel : राजस्थान रॉयल्सला मिळाला नवा फिनीशर, ध्रुव जुरेल आहे तरी कोण?

Rajasthan Royals vs Punjab Kings : IPL 2023 मध्ये बुधवारी (५ एप्रिल) खेळल्या गेलेल्या सामन्यात ध्रुव जुरेल हे नाव प्रचंड चर्चेत आले. राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाब किंग्ज (RR VS PBKS) यांच्यात खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात ध्रुवने (Dhruv Jurel vs punjab highlights) शेवटच्या काही षटकांमध्ये ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली ते पाहून सर्वजण थक्क झाले होते. सामना एकावेळी राजस्थान रॉयल्सच्या हातून निसटला होता. पण या धडाकेबाज फलंदाजाने आक्रमक फलंदाजी करून अशक्य वाटणारा विजय जवळपास निश्चित केला होता. पण शेवटच्या षटकात अवघ्या ५ धावांनी राजस्थानचा पराभव झाला.