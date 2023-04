Shivam Dubey Video : आयपीएलमध्ये १११ मीटरचा सिक्स मारण्यासाठी ताकद कुठून आली?, शिवमने त्या सीक्रेटचा केला खुलासा

Explosive partnerships ✅

Clean Hitting ✅

Electrifying Atmosphere ✅



Left-handed batters Devon Conway and @IamShivamDube recap @chennaiipl’s enthralling win in Bengaluru run-fest 💥 - By @RajalArora



Full Interview 🔽🎥 #TATAIPL | #RCBvCSK https://t.co/RjSZiQFExS pic.twitter.com/Q8bLZHAhaC