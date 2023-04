Kagiso Rabada IPL : कागिसो रबाडा बनला नंबर वन, या विक्रमात मलिंगाला मागे टाकलं

Kagiso Rabada fastest To Take 100 Wickets In IPL : IPL 2023 मध्ये १८वा सामना आज (१३ एप्रिल) पंजाब किंग्ज (PBKS) आणि गुजरात टायटन्स (GT) यांच्यात झाला. या सामन्यात पंजाबचा वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडाने मोठा विक्रम रचला आहे. त्याने आयपीएलमध्ये सर्वात जलद १०० बळी घेतले आहेत.