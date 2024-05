Vastu Tips : अंथरुणावर बसून जेवण का करू नये? ज्योतिशास्त्रातील जेवण जेवण्याचे योग्य नियम जाणून घ्या

why should not eat food on sitting in bed : पलंगावर बसून जेवण करणारे अनेक लोक तुम्ही पाहिले असतील. वास्तुनुसार असे करणे चांगले नाही, यामुळे तुमच्या आयुष्यात अनेक समस्या येऊ शकतात. असे करणे तुमच्या आरोग्यासाठी किंवा तुमच्या आर्थिक बाजूसाठी शुभ मानले जात नाही.