Weekly Festivals : बुद्ध पौर्णिमा ते एकदंत चतुर्थी… मे महिन्याच्या ‘या’ आठवड्यातील सणांची यादी, पाहा

Weekly Vrat Festivals 20 May To 27 May 2024 : मे महिन्याच्या उत्तरार्धात अनेक प्रमुख व्रत आणि सण साजरे केले जातात. मे महिन्याच्या या आठवड्यात बुद्ध पौर्णिमेसह अनेक मोठे सण साजरे केले जाणार आहेत. भगवान बुद्धांचा जन्म वैशाख पौर्णिमा तिथीला झाला असे धर्मग्रंथात नमूद केले आहे. याच दिवशी त्यांना आत्मज्ञान प्राप्त झाले. त्याच वेळी भगवान बुद्धांनी वैशाख पौर्णिमा तिथीला परिनिर्वाण प्राप्त केले.