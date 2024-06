Vastu Tips : घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ असाव्या या ७ गोष्टी; सदैव राहील लक्ष्मीची कृपा

Priyanka Chetan Mali HT Marathi Jun 17, 2024 05:31 PM IST

How to attract Goddess Lakshmi at house : वास्तुशास्त्रानुसार घरातील प्रत्येक वस्तूमध्ये ऊर्जा असते. मुख्य दरवाजावर काही वस्तू ठेवल्याने लक्ष्मीचा वास राहतो आणि धन-धान्यातही वृद्धी होते. जाणून घ्या या कोणत्या वस्तू आहे.

वास्तू उपाय, वास्तुशास्त्र