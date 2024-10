Navratri Shopping : नवरात्रीत या गोष्टी नक्की खरेदी करा, सुख-समृद्धी आणि सौभाग्य प्राप्त होईल

Priyanka Chetan Mali HT Marathi Oct 07, 2024 04:59 PM IST

Navratri these things are auspicious to purchase : शारदीय नवरात्रीच्या काळात काही वस्तू खरेदी करणे हिंदू भाविकांसाठी शुभ मानले जाते. देवी दुर्गा या गोष्टींवर प्रसन्न होते आणि तिच्या भक्तांवर आशीर्वाद देते असे म्हटले जाते. नवरात्रीचे काही दिवस बाकी असून, या गोष्टींची नक्की खरेदी करा.

नवरात्रीत कोणत्या गोष्टी खरेदी करणे शुभ आहे ( pixabay )