Mangal Dosh : मंगळ दोष म्हणजे काय? कसा होईल दूर, सुखी वैवाहीक जीवनासाठी करा हे उपाय

Priyanka Chetan Mali HT Marathi Jul 04, 2024 05:17 PM IST

What is Mangal Dosh Effect And Remedy : मंगळ हा खूप महत्त्वाचा मानला जातो. कुंडलीत मंगळ दोष असेल तर लग्नात अडथळे येतात असे म्हणतात.

मंगळ दोष प्रभाव आणि उपाय