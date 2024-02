Guruwar Upay : गुरुवारी हे सोपे उपाय केल्यास आर्थिक लाभ होईल, धनाचा वर्षाव होईल, पाहा

Things To Do On Guruwar : ज्यांना पैशाशी संबंधित काही समस्या असतील किंवा गुरुदोष असेल त्यांनी गुरुवारी भगवान श्रीविष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी काही उपाय करावेत.