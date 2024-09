Ganesh Visarjan : उद्या गणेश विसर्जन; घरच्या घरी मूर्ती विसर्जित करताय? जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा विधी

How to Perform Ganesh Visarjan 2024 at Home : गणेश विसर्जनाच्या दिवशी भाविक श्री गणेशाला विधीपूर्वक निरोप देतात. चतुर्थी तिथीलाच पूजा केल्यानंतर दीड दिवसाचा, ५ दिवसाचा, ७ दिवसाच्या आपल्या परंपरेनुसार गणेश विसर्जनही करता येते. परंतु अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणेश विसर्जनाचा दिवस हा सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. चतुर्दशी तिथी हा गणेशोत्सवाचा शेवटचा दिवस आहे. हा दिवस गणेश विसर्जन म्हणून ओळखला जातो.