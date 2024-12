Gavpalan : देवाने दिला कौल, आता गाव जाणार पळून! काय असते कोकणातील 'गावपळण' प्रथा? यंदा कधी होणार?

Harshada Bhirvandekar HT Marathi Dec 02, 2024 04:05 PM IST

What Is Gavpalan Tradition In Kokan : आचरा गावाचे रहिवासी दर चार वर्षांनी या गावपळणीची आतुरतेने वाट बघत असतात. या गावपळणीसाठी ग्रामदैवताकडे म्हणजे श्री देव इनामदार रामेश्वराच्या चरणी कौल लावला जातो.

Achara Village Gavpalan : काय असते कोकणातील 'गावपळण' प्रथा?