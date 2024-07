Monsoon Health: पावसाळ्यात सतत कफ, सर्दी, खोकल्याचा त्रास होतो का? लवकर आराम मिळवण्यासाठी करा हे घरगुती उपाय

Home Remedies for Cold and Cough in Monsoon: पावसाळ्यात बदलत्या हवामानामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. तुम्हाला पावसाळ्यात सतत सर्दी, कफ आणि खोकल्याचा त्रास होत असेल तर तुम्ही यापासून सुटका मिळवण्यासाठी हे काही घरगुती उपाय करू शकता.