What Disease Does Salman Khan Have In Marathi: बॉडीगार्ड चित्रपट रिलीज होण्याच्या काही दिवस आधी सलमान खानवर अमेरिकेत शस्त्रक्रिया झाली होती. अभिनेत्याने नंतर उघड केले की तो ट्रायजेमिनल न्यूरॅजिया नावाच्या न्यूरोलॉजिकल स्थितीने ग्रस्त आहे.